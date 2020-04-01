هجوم ناري من عضو اتحاد الكرة السابق ضد أحمد شوبير

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تحدث أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن بند تضارب المصالح، الذي يهاجمه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أحمد شوبير ضرب لنا مثالين صارخين على بند تضارب المصالح، المثال الأول هو توجيه خطابات رسمية من اتحاد الكرة لرؤساء الاتحادات الأفريقية، وشمال أفريقيا بالتحديد".

وأضاف: "هذه الخطابات كانت لإجراء حوارات صحفية مع رؤساء هذه الاتحادات بصفته نائب رئيس الاتحاد المصري وتسهيل مهمته الإعلامية، وهذه الخطابات رسمية وموجودة باتحاد الكرة، وهو ما تمت مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة وتم توجيه اللوم من كل الزملاء على القيام بذلك".

وأضاف: "المثال الثاني تمثل في تصريحات شوبير نفسه من يومين فقط بأنه سيحسم أمر ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في حال موافقة الجهة التي يعمل بها، وهو دليل عملي على عدم حريته في اتخاذ قراره في العمل العام، وبالتالي هناك تضارب مصالح صارخ".

وأتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلًا: "أشكر شوبير على حديثه الدائم في هذا الموضوع، والذي يظهر الوضع الصارخ لتضارب المصالح".


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