حقيقة تبرع محمد صلاح لمصابي «كورونا»

01 أبريل 2020 - 01:39 م

نفى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة الأنباء التي تفيد بتبرع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بمبلغ مالي لعلاج مصابي فيروس كورونا المُستجد.

وقال صبحي، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر": "بخصوص تبرع محمد صلاح، لا أريد التأكيد على شيء إلا عندما يحدث بشكل مباشر".

وأضاف: "لن أقول شيئًا، إلا عندما يكون لدي معلومة واتصال بشأن هذا الأمر".

وتابع: "مصر تعاملت مع أبنائها العالقين بالخارج بمنتهى الاحترام، وقررت إعادتهم دون أي شروط، مثلما فعلت دول آخرى، وبشكل سريع جدًا".

وأردف: "تم التنسيق بشكل سريع بين اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة والوزارة من أجل إعادة الـ 24 سباح الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكة".

وأوضح: "يتم التنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الطيران، والسفارات بالدول، لإعادة المصريين الموجودين في بعثات رياضية بالخارج، خصوصا الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية".

واختتم: "اللاعبون العائدون من أمريكا، في رحلات طيران استثنائية، سيتم تطبيق الحجر الصحي عليهم، كإجراء احترازي".