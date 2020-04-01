» أمير الكويت يقدم 5 ملايين دينار لمواجهة فيروس كورونا

01 أبريل 2020 - 01:27 م

أمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين دينار أي نحو (16 مليون دولار) لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، نيابة عن الأسرة الحاكمة.





ونقل الأمر الأميري بواسطة وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، الذي أدلى بتصريحه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، داعيًا بأن يرفع الله هذه الغمة عن العالم أجمع.





وتم إنشاء صندوق المساهمات لمواجهة هذا الفيروس قبل عدة أيام، لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، الذي تجاوز عدد إصاباته في الكويت 300 حالة.



