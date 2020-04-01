عفو رئاسي عن آلاف السجناء بدولة عربية

01 أبريل 2020 - 01:20 م





وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا، للعفو عن 5037 سجينًا.





وحسب بيان الرئاسة الجزائرية: "يخص القرار المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل".





وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسا".



