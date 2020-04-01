عفو رئاسي عن آلاف السجناء بدولة عربية

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وكالات- الدويني فولي

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الجزائر

سجناء

عفو رئاسي

تبون


وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا، للعفو عن 5037 سجينًا.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية: "يخص القرار المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل".

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسا".

وأضاف البيان: "نص المرسوم الرئاسي أيضا على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل".

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