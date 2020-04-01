إحالة مذيع قناة الزمالك للتحقيق بسبب «الحضري»

01 أبريل 2020 - 12:47 م

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إحالة الإعلامي أحمد جمال الى التحقيق بسبب دفاعه عن عصام الحضري حارس الفريق الأسبق.

وأكد مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة الزمالك أنه مرفوض الدفاع عن عصام الحضري لأنه طيلة 9 سنوات يقوم الحضري بالهجوم على الزمالك في جميع القنوات التي ظهر بها.

وأضاف مرتضى منصور أن الحضري لو رأى أنه أخطأ في إساءته للزمالك عليه الخروج والاعتذار لجماهير النادي التي رحبت به وقت انضمامه فليس معقولا أن تقوم قناة النادي بالدفاع عن لاعب أساء للقلعة البيضاء.