أحمد موسى: اقبضوا على الراجل دا هيخرب البلد

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صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

طالب الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالقبض على شخص يُدعى "مصطفى"، والذي قام بنشر رسالة صوتية مفادها أن الحكومة قررت إغلاق البنك المركزي والبنوك وفرض حظر كامل بالبلاد.

 وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الشخص بث مقاطع صوتية على مواقع التواصل لإثارة المواطنين، موضحًا أنه وجههم بسحب جميع أموالهم من البنوك، معقبا: "اقبضوا على الراجل دا هيخرب البلد"

وأكد أنه ينطبق عليه قرار النائب العام الأخير بالقبض على كل من يروج شائعات تثير الفزع والهلع بين المواطنين ولابد من التصدي لمروجيها، مشددًا على أنه يمتلك صورة لهذا الشخص وعنوان سكنه.

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