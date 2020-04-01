ليست نكتة.. الصومال ترسل 14 طبيبا لإيطاليا

01 أبريل 2020 - 11:34 ص

تغيرت الكثير من الحسابات والوسائل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بمعظم دول العالم.

صحيفة نابولي الإيطالية ذكرت أن الصومال بعد روسيا والصين وكوبا، أسرعت لتقديم المساعدة إلى إيطاليا للتعامل مع وباء كورونا.

وبحسب الصحيفة فإن مجموعة من الأطباء والمتخصصين الصوماليين من جامعة مقديشو الوطنية تستعد للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين.

كما عددت الصحيفة أسماء المجموعة الطبية الصومالية، ونقلت عن المهندس المتخصص في مجال الكمبيوتر، أوليفر طاهر، الذي ولد في مدينة نابولي لأبوين صوماليين قوله: " خبر يبهجني ويجعلني فخورا".

ونقلت عن الأطباء : " عقب سنوات عديدة، التقى 14 شخصا منا في مقديشو، للترويج للمبادرات الطبية والاجتماعية.. وخلال اجتماعنا اليوم تذكرنا بحنان معلمينا في ذلك الوقت، وكان جلهم تقريبا من الجنسية الإيطالية".

ويقول الأطباء أيضا: فجأة شعرنا بالأسف الشديد للإحصاءات بعدد الإصابات بكورونا في إيطاليا وللزيادة في أعداد الوفيات والمصابين.

وتابع الأطباء الصوماليين: نشعر في هذه اللحظة العصيبة بشكل خاص، بواجب التعبير عن تضامننا الصادق مع زملائنا في المؤسسات الطبية والصحية الإيطالية.