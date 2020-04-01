» محمد إبراهيم: احتفالي بـ«الكونفدرالية» سبب رحيلي عن الزمالك

01 أبريل 2020 - 11:32 ص

أكد محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الكروي السابق بنادي الزمالك ومصر للمقاصة الحالي، أنه لم يقصر في مسيرته مع القلعة البيضاء.





وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هانى حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم أقصر في مسيرتي مع الزمالك وتحملت المسئولية بعد تصنيفي كأحد كباتن الفريق".





وأكمل: "لو كنت مقصرًا لما شاركت مع المدربين مؤخرًا، لكن رغبة الزمالك كانت في رحيلي منذ فترة ورفضت التوقيع على بياض".





وأتم: "احتفالي مع جماهير الزمالك بلقب الكونفيدرالية سبب رئيسي فى رحيلي عن النادي، وهناك مسئول في الفريق انتقدني بعده".



