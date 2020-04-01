» إنتر ميلان يرفض رحيل مهاجمه إلى برشلونة

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برشلونة

إنتر ميلان

رفض مسئولو إنتر ميلان الإيطالى رحيله مهاجمه الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة خلال  الميركاتو الصيفي المقبل، حسيما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الإنتر لا يرغب فى رحيل لاوتارو الصيف المقبل، حيث رفضت الإدارة طلب برشلونة بدخول عدد من اللاعبين فى الصفقة، مشيرة إلى رغبتها الوحيدة فى الحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب والبالغ 111 مليون يورو.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن برشلونة وضع 7 لاعبين أمام إنتر ميلان، للاختيار فيما بينهم من أجل إتمام صفقة الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزورى الصيف المقبل.

وحدد برشلونة التشيلى أرتورو فيدال لإجراء صفقة تبادلية مع الإنتر لحسم التعاقد مع الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز.

وحال عدم اقتناع إنتر ميلان بورقة فيدال، فإن برشلونة لن يُمانع في تضمين لاعب آخر أو أكثر لإقناع النيراتزورى بالتنازل عن مهاجم الأرجنتين لاوتارو.

كما وضع البارسا 6 لاعبين بخلاف فيدال، أمام إنتر ميلان للإختيار ما بينهم وهم الكرواتي إيفان راكيتيتش، البرازيلي فيليب كوتينيو، المُعار حاليًا إلى بايرن ميونيخ الألمانى، البرتغالى نيلسون سيميدو، الفرنسى صامويل أومتيتى والإسبانيين جونيور فيربو وكارليس آلينيا، المُعار إلى ريال بيتيس.

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