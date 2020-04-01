» وفاة رئيس نادي مارسيليا السابق بكورونا

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فيروس كورونا

توفي السنغالي بابي ضيوف، الرئيس السابق لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 68 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن التليفزيون السنغالي وفاة ضيوف في منزله، بسبب إصابته بالفيروس.

وأضاف أن ضيوف، كان يستعد للعودة إلى فرنسا لتلقي العلاج، لكنه لم يصمد أمام المرض.

وكان مقررا أن يتم نقل ضيوف من عاصمة السنغال دكار إلى مدينة نيس الفرنسية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي قبل أن يتوفى على الأراضي السنغالية.

ودخل السنغالي أحد مستشفيات دكار في الأيام الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.

وعمل ضيوف صحفيا خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتحول لمجال إدارة أعمال اللاعبين في التسعينيات، حيث عمل مع نجوم مثل جوزيف أنطوان بيل، مارسيل دوسايي، باسيلي بولي، ويليام غالاس، سمير نصري، وديدييه دروغبا.

وتولى بابي ضيوف منصب رئاسة مارسيليا، خلال الفترة من 2005 إلى 2009.

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