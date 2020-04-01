"حياة الفهد" تطالب بعدم علاج الوافدين ورميهم في الصحراء

01 أبريل 2020 - 11:05 ص

طالبت الفنانة الكويتية حياة الفهد بعدم علاج الوافدين في الكويت الذين لم يستطيعوا العودة لبلدانهم في ظل أزمة كورونا، مؤكدة أنها " لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء".

وأعربت الفهد عن غضبها الشديد من ما يحدث في الكويت بسبب عدم ترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم، وهو ما يزيد من الأعباء والضغط على الدولة خاصة في ظل انتشار كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الكويتي: والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل بـ12 دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع".

وطالبت بضرورة ترحيلهم للحد من انتشار المرض وتخفيف العبء على بلادها.

وتابعت الفهد : عندي اقتراح لوزيرة الشؤون، إذا كانت موقادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالالف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة".