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بعد سفره للخارج.. أول ظهور لزوج نانسي عجرم

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إيران

قوة

كورونا

وجهت الفنانة نانسى عجرم رسالة إلى الأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال فيديو مع أسرتها، والذى يظهر فيه زوجها لأول مرة بعد الاتهام بالقتل العمد وسفره خارج البلاد رغم قرار منعه من السفر على خلفية قتل الشاب السورى محمد الموسى فى فيلا نانسى عجرم.

ووجهت أسرة نانسى عجرم، التحية إلى الأطباء فى مواجهتهم لفيروس كورونا، مؤكدة أنهم الجنود الأوائل لمحاربة هذا الفيروس القاتل.

وقد ظهر فى الفيديو أيضًا بنات نانسى عجرم اللاتى وجهن أيضًا التحية والتصفيق للأطباء.

يذكر أن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم رهاب بيطار، نشرت تعليقا عبر حسابها على "تويتر"، تكشف فيه تطور قرار جديد يقلب موازين قضية السورى الراحل محمد الموسى.

وقالت رهاب بيطار: "للهدوء دور كبير فى حل الألغاز"، وفى تغريدة قبلها قالت رهاب: "ردًا على ما يدور، فإن أهم ما في التقرير السوري هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد".

في سياق متصل، ردت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد الموسي، المعروف إعلاميًا بـ قتيل فيلا نانسي عجرم، على الصورة المتداولة لنجلها، وهو يظهر فيها مع "نانسي"، المتهم زوجها (فادي الهاشم) بقتل "الموسى".

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن صورة ابنها مع نانسي عجرم تم التقاطها من عام 2016، وهو مصمم حفلات لكثير من النجوم ومن الطبيعي أن يظهر معهم. 


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