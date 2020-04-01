في زمن كورونا.. إسرائيل تبث فيديو: "آدم ولوط" ليسا من الأنبياء

01 أبريل 2020 - 10:42 ص

في ظل الحديث العالمي عن فيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء، ووصل إلى معظم دول العالم، متسببا في موت وإصابة الآلاف، بثّ حساب إسرائيل بالعربية، وهو الحساب الرسمي لإسرائيل الذي ينطق بالعربية على تويتر، مقطع فيديو غريب يتحدث فيه عن المعتقدات اليهودية حول الأنبياء.

وبحسب الفيديو فإنه من المعتقدات اليهودية حول الأنبياء، فإن آدم ولوط عليهما السلام ليسا من الأنبياء.

وأضاف الفيديو أنه كما في الإسلام يلعب الأنبياء دورًا مهمًا، يلعب أنبياء اليهود دورًا مهمًا كذلك.

وأوضح أن بعضهم قادوا مهمات سياسية حددها الله كنبي الله موسى الذي قاد بني إسرائيل إلى خارج مصر، كما أن النبي إليا كلف بتوبيخ الناس على خطاياهم.

وتابع: إن بعض انبياء بني إسرائيل تنبأ بالمستقبل مثل إشعيا وإرميا، اللذين توقعا تدمير القدس.



