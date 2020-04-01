  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
"حياة الفهد" تطالب بعدم علاج الوافدين ورميهم في الصحراء

"حياة الفهد" تطالب بعدم علاج الوافدين ورميهم في الصحراء

في زمن كورونا.. إسرائيل تبث فيديو: "آدم ولوط" ليسا أنبياء

في زمن كورونا.. إسرائيل تبث فيديو: "آدم ولوط" ليسا من الأنبياء

المهندس كامل الوزير

الوزير: فلوسنا معانا ونجيب من أي مكان

أرشيفية

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن أزمة مؤمن زكريا

أوباما يوجه تحذيرا قاسيا لترامب: موعدنا الخريف

أوباما يوجه تحذيرا قاسيا لترامب: موعدنا الخريف

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

حمدي غيث و"عبد الناصر" أسرار تنشر لأول مرة

سخرت من كورونا ووصفته بالتافه .. لن تتخيل ماذا حدث

سخرت من كورونا ووصفته بالتافه .. لن تتخيل ماذا حدث

في هذه اللحظة تولدت الصداقة بين العندليب والسندريلا

في هذه اللحظة تولدت الصداقة بين العندليب والسندريلا

مبروك عطية عن دخول الجنة والنار: الرسول حسم الأمر

داعية: "نحن في زمن الولولة"

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن أزمة مؤمن زكريا

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد عبدالحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلي يتخذ قرارا غير مسبوق بشأن مؤمن زكريا و رد ناري من اللاعب

#

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

#

"المصيلحي" يكشف مفاجأة بشأن الخبز المدعم

#

محمد يوسف يكشف معلومة محرجة لـ"مؤمن زكريا"

النقل

صدى البلد

كامل الوزير

لأميريكا

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي، أن المبلغ الذي أقره النادي بموافقة وزارة الشباب والرياضة بشأن المساهمة في علاج مؤمن زكريا، صدر الشيك المصرفي الخاص به منذ 45 يومًا.

وقال فؤاد في تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النادي الأهلي يحرص على مساعدة مؤمن زكريا الذي لا يرتبط بعقد مع النادي وغير مقيد في قائمة الفريق الأول".

وأضاف: "عُرض ملف مؤمن زكريا على مجلس إدارة الأهلي يوم 28 يناير الماضي، وقرر النادي تحمل نفقات علاج اللاعب، وأرسلنا مذكرة إلى الجهات الإدارية يوم 30 يناير، أي بعد يومين من انعقاد المجلس".

وتابع شريف فؤاد: "قررنا المساهمة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه على دفعتين، ما يعادل 100 ألف جنيه في الشهر، وهذه أموال عامة تخضع لرقابة صارمة من أجهزة الدولة المختلفة وبالتالي يجب موافقة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب الرياضة برئاسة أشرف صبحي".

وواصل حديثه قائلا: "قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإرسال خطاب إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمت الموافقة على المساهمة لتتمثل في صرف دفعة مبدأية 600 ألف جنيه في المرحلة الأولى من العلاج، خاصة أنه من اللاعبين الذي خدموا الأهلي كثيرا".

وأتم: "وفي يوم 15 فبراير 2020 تم استخراج الشيك، أي أنه في النادي منذ 45 يوما، ومن المفترض أن يأتي مؤمن من أجل استلامه، والنادي الأهلي لن يتأخر عن دعم مؤمن على الإطلاق خلال الفترة المقبلة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيران: تهديدات باستخدام القوة لمكافحة كورونا
» بعد سفره للخارج.. أول ظهور لزوج نانسي عجرم
» بسبب كورونا.. دعاء من نانسي عجرم لمتابعيها
» 7 وفيات و36 إصابة جديدة بكورونا في الصين
» كيم كاردشيان تنتج كمامات ومستلزمات طبية
» بعد تأكيد نجم الأهلي أن إسلام الشاطر زملكاوي .. هكذا رد عليه
» أحمد فتحي يلمح إلى رحيله لبيراميدز بصورة مثيرة
» نجل فنان مصري شهير يتشرد في الشوارع .. ويطلب من ملك المغرب إنقاذه
» تعرف على عدد زيجات سوسن بدر .. اثنان منهما أصغر منها
» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية