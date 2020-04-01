الوزير: فلوسنا معانا ونجيب من أي مكان

01 أبريل 2020 - 10:22 ص

عقب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مماطلة المسئولين الأمريكيين الموردين لجرارات القطارات لمصر، قائلا: "تم إبلاغ أمريكا أنه لو لم يتم تسليم الجرارات سيتم شراؤها من مكان آخر، معقبا: "فلوسنا معانا ونجيب من أي مكان".



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه مع نهاية أكتوبر المقبل سيكون لدينا 110 جرارات و50 جرارا مع بداية مايو المقبل، معقبا :"آخر جرار وصل لمصر كان قبل 11 عاما في 2009.



وتابع :" لولا وجود قطارات إضافية لم تكن هناك قدرة على تزويد السكة الحديد بـ 28 قطارا بالأمس لمنع التكدس، نحن نريد الخروج من المحنة ونحن أقوياء ومشروعاتنا تعمل على أكمل وجه".

