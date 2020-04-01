  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
"حياة الفهد" تطالب بعدم علاج الوافدين ورميهم في الصحراء

"حياة الفهد" تطالب بعدم علاج الوافدين ورميهم في الصحراء

في زمن كورونا.. إسرائيل تبث فيديو: "آدم ولوط" ليسا أنبياء

في زمن كورونا.. إسرائيل تبث فيديو: "آدم ولوط" ليسا من الأنبياء

المهندس كامل الوزير

الوزير: فلوسنا معانا ونجيب من أي مكان

أرشيفية

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن أزمة مؤمن زكريا

أوباما يوجه تحذيرا قاسيا لترامب: موعدنا الخريف

أوباما يوجه تحذيرا قاسيا لترامب: موعدنا الخريف

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

حمدي غيث و"عبد الناصر" أسرار تنشر لأول مرة

سخرت من كورونا ووصفته بالتافه .. لن تتخيل ماذا حدث

سخرت من كورونا ووصفته بالتافه .. لن تتخيل ماذا حدث

في هذه اللحظة تولدت الصداقة بين العندليب والسندريلا

في هذه اللحظة تولدت الصداقة بين العندليب والسندريلا

مبروك عطية عن دخول الجنة والنار: الرسول حسم الأمر

داعية: "نحن في زمن الولولة"

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

بسبب كورونا.. دعاء من نانسي عجرم لمتابعيها

الصفحة الأخيرة

نانسي عجرم
نانسي عجرم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

وزير النقل: تم تشغيل 41 قطارا لإستيعاب ركاب المترو

#

بيان عاجل من الكرملين حول فحص "بوتين" بسبب "كورونا"

#

منة فضالي توجه رساله لمتابعيها بسبب كورونا

#

الجندي: من يمكث في بيته بسبب كورونا فهو شهيد

تويتر

كورونا

نانسي عجرم

تلتزم الفنانة نانسي عجرم هي وعائلتها الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والتي تأتي في مقدمتها الحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر تويتر تتواصل نانسي عجرم مع جمهورها من خلال تغريدات، آخرها دعاء من أجل تخطي أزمة كورونا مغردة: "يا رب نحن لا نعلم ما المقبل، لكننا نضع حياتنا بين يديك ونثق أنك معنا ترعانا وتحمينا".

وكانت نانسي عجرم شاركت في مبادرة "سقف" للطاقم الطبي اللبناني بنشرها فيديو مع زوجها فادي الهاشم هي تقوم بالتصفيق من شرفة منزلها تحية لجيوش الزي الابيض الذين يواجهون فيروس كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيران: تهديدات باستخدام القوة لمكافحة كورونا
» بعد سفره للخارج.. أول ظهور لزوج نانسي عجرم
» بسبب كورونا.. دعاء من نانسي عجرم لمتابعيها
» 7 وفيات و36 إصابة جديدة بكورونا في الصين
» كيم كاردشيان تنتج كمامات ومستلزمات طبية
» بعد تأكيد نجم الأهلي أن إسلام الشاطر زملكاوي .. هكذا رد عليه
» أحمد فتحي يلمح إلى رحيله لبيراميدز بصورة مثيرة
» نجل فنان مصري شهير يتشرد في الشوارع .. ويطلب من ملك المغرب إنقاذه
» تعرف على عدد زيجات سوسن بدر .. اثنان منهما أصغر منها
» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية