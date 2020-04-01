» بسبب كورونا.. دعاء من نانسي عجرم لمتابعيها

01 أبريل 2020 - 10:18 ص

تلتزم الفنانة نانسي عجرم هي وعائلتها الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والتي تأتي في مقدمتها الحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر تويتر تتواصل نانسي عجرم مع جمهورها من خلال تغريدات، آخرها دعاء من أجل تخطي أزمة كورونا مغردة: "يا رب نحن لا نعلم ما المقبل، لكننا نضع حياتنا بين يديك ونثق أنك معنا ترعانا وتحمينا".

وكانت نانسي عجرم شاركت في مبادرة "سقف" للطاقم الطبي اللبناني بنشرها فيديو مع زوجها فادي الهاشم هي تقوم بالتصفيق من شرفة منزلها تحية لجيوش الزي الابيض الذين يواجهون فيروس كورونا.