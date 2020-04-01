سخرت من كورونا ووصفته بالتافه .. لن تتخيل ماذا حدث

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سخرية

كورونا

الفتاة

التافه

تيت

نشرت الشابة "أيرلندا تيت" 21 عاما ، من مدينة تينيسي الأمريكية  ، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة من إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وكانت تنسي قد أصيبت بكورنا بعد سخرية من الفيرس، حيث لم تأبه بالتعليمات والإرشادات الصحية الاحترازية بشأن فيروس كورونا ، بل سخرت من الأمر برمته وأنكرت وجوده.

ووفق صحيفة "ديلي ميرور فإنه قبل  إصابتها كانت تقول : "أدركت أنه من المفترض أن نكون معزولين عن الناس وأن نبتعد اجتماعيا للحفاظ على سلامة الجميع، ولكني لست قلقة من هذا الفيروس التافه".

وتابعت : لا أعتقد أنني سأصاب بالفيروس، بعد أيام قليلة فقط، بدأت "تيت" تعاني من أعراض مرتبطة بالفيروس، ثم أثبتت التحاليل أنها إيجابية.

كما اضطرت بحسب الصحيفة أن تخرج في  مقطع فيديو آخر تعترف بحقيقة وجود الفيروس القاتل ، لتقول: "أشعر أن هناك من يجلس على صدري طوال الوقت، من الصعب التنفس بشكل طبيعي وسعلت حتى نزف حلقي".

واختتمت حديثه:  إنها من المحتمل أنها حصلت على الفيروس من صديق، وهي الآن تحذر الشباب الآخرين وترجوهم بالبقاء داخل المنزل.


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