» 7 وفيات و36 إصابة جديدة بكورونا في الصين

01 أبريل 2020 - 09:57 ص

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) بينها 35 وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3315 وفاة و81733 إصابة حتى نهاية يوم أمس.





وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الوفاة المسجلة جاءت بواقع 6 في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين وحالة واحدة في شنجهاي، وأن الإصابات الوافدة رفعت إجمالي الحالات الوافدة إلى 806 حالات، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم أمس تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.





وأضافت أنه تم أمس تسجيل 26 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالفيروس جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 186 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في اليوم نفسه ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76238 شخصا.





وبحلول نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 714 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و41 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و322 حالات في تايوان بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 128 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و39 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.







