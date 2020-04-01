حمدي غيث و"عبد الناصر" أسرار تنشر لأول مرة

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جمال عبد الناصر

حمدي غيث

الباز المحور

كشفت ميادة غيث، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، عن تفاصيل فصل والدها من العمل بالمسرح، قائلة: "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصدر قرارًا جمهوريًا بفصل والدي من العمل بالمسرح بعد اتهامه بالشيوعية".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الفترة التي أقيل فيها والدها كانت تهمة الشيوعية رائجة، وتم حبس الكثير من الشخصيات".

وتابعت: "والدي تم فصله من عمله فقط، ولم يتعرض للحبس، لعدم وجود إثبات عليه بالشيوعية، وقام بدور أبو ذر الغفاري في مسلسل بالإذاعة، ولما سمع عبد الناصر بدور والدها في المسلسل، تأكد أنه مظلوم، فأعاده إلى عمله، في المكان الذي يريده، وبالمبلغ الذي يحدده والدها".

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