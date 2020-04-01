داعية: "نحن في زمن الولولة"

01 أبريل 2020 - 09:38 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن المسلمين مروا بمحن أشد من كورونا أيام الرسول، وعصور الصحابة من بعده، قائلا: "نحن في زمن الولولة، ويجب أن تتوقف، ولا بد من توبة نصوحة حتى نخرج من بلاء فيروس كورونا".



وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن أحد الصحابة سأل الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن الدعاء لرفع البلاد فطالبهم بالصبر.



وتابع: "لا شك أن الله غير راض، ولكن لو غضب الله ينسف نسفًا كاملا ولا يبقي حبة عنب، وطول ما فيه بني آدم واحد عايش على الأرض يبقى ربنا مش غضبان علينا".



وأوضح أن صلاة السنة في المنزل أفضل من صلاتها في المسجد، لافتًا إلى أن أصل صلاة التراويح في المنزل، مؤكدًا أن عدم التزام المواطن بالحظر يضعه في منزلة القاتل، معقبا: "السعي إلى الهلاك بأرجلنا حرام، ولا يصح أن يتمنى أحد الموت".

