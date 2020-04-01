أول رد من ساويرس على أنباء إصابته بـفيروس كورونا

أحمد عادل شعبان
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على بعض الأنباء التي تحدثت عن إصابة أحد أفراد عائلة ساويرس بفيروس كورونا.
وقال أحد متابعي "ساويرس" عبر تويتر موجها حديثه له: اخر اشاعه انك اتصبت بالكرونا ما تعليقك ياريس.
و رد "ساويرس" قائلا: تعليقى :،بعد الشر عليه.
و أيضا خرجت مدير مكتب رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن صمتها وكشفت حقيقة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا رفقة زوجته وابنته.
وقالت دينا في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": بالنسبة للخبر اللي بيقول سميح ساويرس و مراته و بنته عندهم كورونا، أنا مديرة مكتب سميح ساويرس و الخبر ده إشاعة .
و أضافت: سميح مارجعش بالطائرة اللي كانت جاية من لندن و ماكنش مع ناصر لوزة . و ناصر بالمناسبة خف و رجع البيت و الحمدلله بقي كويس دلوقت.
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