  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

مديرة أعمال ساويرس تحسم الجدل حول إصابته وابنته بفيروس كورونا

مرتضى منصور

مرتضى يوبخ مذيع قناة الزمالك ويحيله للتحقيق بسبب الحضري

هاني الناظر

الناظر للمصريين: في حاجة لو عملتوها يوم السبت الجاي هنقضي على كورونا

كورونا

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف

الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

كورونا

الصحة العالمية: الأرقام في مصر لا تتضاعف لهذا السبب

كورونا

كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

متحدث "الوزراء" يوضح حقيقة خفض أسعار البنزين

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي": هذا ما يحدث في العالم بعد أزمة "كورونا"

الاستثمار في السلع

الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن السلع الغذائية‎

الناظر للمصريين: في حاجة لو عملتوها يوم السبت الجاي هنقضي على كورونا

آخر الأخبار

هاني الناظر
هاني الناظر
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الحكومة الإيطالية تمدد قيود كورونا حتى عيد الفصح

#

كورونا.. هولندا تسجل 80 وفاة في يوم واحد

#

"أديب": هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

#

كورونا.. 6 دول عربية تبدأ إجراءات احترازية جديدة

هاني الناظر

كورونا

طالب الدكتور هاني الناظر - أستاذ الأمراض الجلدية - المصريين بعدم استخدام التكييف يوم السبت المقبل.

وقال "الناظر" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : ادعو حضراتكم وكل المصريين الأيام القادمة باذن الله ومع الزيادة المتدرجة في درجات الحرارة والتي من المتوقع ان تصل 36 درجة مئوية تقريبا يوم السبت القادم ان تستفيدوا بالحرارة المرتفعة ولا داعي لاستخدام اجهزة التكييف سواء في المنازل او السيارات او أماكن العمل .

وأضاف: حيث انني من المدرسة العلمية التي تتوقع باذن الله عدم قدرة فيروس كورونا علي تحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر بشكل مباشر علي الغطاء الدهني الذي يغلف الفيروس بإلاضافة للتأثير المدمر لأشعة الشمس فوق البنفسجية له …تعالوا نقعد في البيت ونستحمل الحر ونخلص من الفيروس…البقاء في البيت هو خط الدفاع الاول ضد الفيروس وأفضل طريقة للقضاء عليه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعرف على عدد زيجات سوسن بدر .. اثنان منهما أصغر منها
» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358
» فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523
» "كورونا" يطال نصف العاملين في سفارة إسرائيل بمدريد
» كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين
» ترامب يحذر الأمريكيين من "أسبوعين عصيبين للغاية"
» كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب
» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن
» إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية