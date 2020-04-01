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كورونا..15 إصابة جديدة بالمغرب ترفع الإجمالي لـ617 حالة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الثلاثاء، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى 617 حالة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس.
جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب، ليلة الثلاثاء.
كما سجلت الإحصائيات الجديدة ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 2462، فيما بقي عدد الوفيات على حاله بـ36 شخصا، و24 من المتعافين من المرض، من أصل 617 حالة مؤكدة.
وكان مسؤول في وزارة الصحة قد أعلن في تصريح صحفي، بوقت سابق الثلاثاء، أن الأربع وعشرين ساعة الأخيرة شهدت تسجيل 68 إصابة بالبلاد، رفعت الإجمالي إلى 602.
كما بلغ عدد الوفيات 36 حالة عقب تسجيل 10 حالات، فيما تماثل للشفاء من المرض 10 أشخاص رفعوا العدد إلى 24.
وفي 3 مارس/آذار المنصرم، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 854 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 176 ألفًا.
وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة حدودها، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة، وفرض حظر تجول، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة وأغلقت المساجد والكنائس. -

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