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إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358

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100 ألف في الحجر الصحي .. إسرائيل تستعد لمواجهة كورونا
100 ألف في الحجر الصحي .. إسرائيل تستعد لمواجهة كورونا
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المصريون ووكالات

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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831

سجلت إسرائيل، مساء الثلاثاء، 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 5358.
فيما جرى الإعلان عن حالة وفاة هي الخامسة خلال يوم واحد لتصل الحصيلة إلى 20.
ومساء الإثنين، وصل عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 4695 قبل أن تعلن وزارة الصحة صباح الثلاثاء ارتفاع العدد إلى 4831 إصابة، لتعلن في آخر إحصائية مساءً وصول العدد إلى 5358، وفق قناة "كان" الرسمية.
وبذلك تكون إسرائيل قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 663 إصابة، بزيادة نسبتها 14 بالمئة.
وحسب المصدر ذاته، "من بين المصابين 94 وصفت حالتهم بالحرجة".
وفي سياق متصل، أعلنت الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة هي الخامسة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20.
فيما وصل عدد المصابين بالفيروس في صفوف الجيش مساء الثلاثاء إلى 84 جنديا، وفق قناة "كان" الرسمية.
وقالت القناة في حسابها على تويتر: "جميع المصابين في الجيش في حالة مستقرة".
وأفادت أن "2870 جنديا يخضعون للحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بالفيروس"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي دخوله الحجر الصحي، بعد مشاركته في جلسة، تواجد فيها مصاب بفيروس كورونا.
من جهة أخرى، أعلن مكتب التشغيل الإسرائيلي (حكومي) مساء الثلاثاء، ارتفاع نسبة البطالة إلى 23.8 بالمائة، ليصل إجمالي العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى 988 ألفا و957 من بينهم 831 ألفا منذ بداية مارس/آذار الجاري، بحسب قناة "كان".
وارتفعت معدلات البطالة في إسرائيل بعد إغلاق وتقليص أعمال وخدمات قطاعات عديدة، في إطار إجراءات حكومية للحد من تفشي كورونا، كالسياحة والفنادق والطيران والمطاعم والمقاهي وتسريح العاملين بها أو منحهم إجازات بدون مرتب.
والأحد أعلن مكتب التشغيل، أنه يعمل على إسراع إجراءات حصول العاطلين الجدد على مخصصات بطالة، عبر نقل بياناتهم إلى مؤسسة التأمين الوطني (حكومية).
وتقدم إسرائيل مخصصات قد تصل إلى 6 آلاف شيكل (1670 دولار) شهريا، لمن فقدوا أعمالهم نتيجة الإجراءات الحكومية.

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