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الأردن.. توقيف "عريس" وعائلته خالفوا تعليمات "كورونا"

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المصريون ووكالات

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ألقت السلطات الأردنية، الثلاثاء، القبض على "عريس" خالف تعليمات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد، في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه: "العريس وذويه خالفوا قانون الدفاع، الأمر الذي أدى إلى القبض عليهم وتوقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وأوضح البيان أن "العريس (لم يذكر اسمه) خالف تعهداً التزم به، عقب إخلائه من الحجر الإلزامي، الإثنين".
وتناقلت وسائل إعلام محلية مختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، احتفال ذوي العريس به، بالغناء والرقص، في أحد مناطق العاصمة عمان.
وأضاف البيان: "لن يتم التهاون مع أي شخص يخالف قانون الدفاع وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز القانون".‎
وتزامناً مع الأزمة، ولمواجهتها، فعل الأردن قانون "الدفاع" (الطوارئ)، كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا أكمل ما يزيد على 10 أيام، وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.
وسجل الأردن حتى الثلاثاء، 268 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 26 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 850 ألفا في 202 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 41 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 176 ألفًا.
أجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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