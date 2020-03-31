» فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523

31 مارس 2020 - 11:00 م

سجلت فرنسا 499 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و523 حالة.



وأعلن مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 52 ألفا و128، إثر تسجيل 7 آلاف و578 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر أن 5 آلاف و565 شخصا من المصابين يخضعون للعلاج في أقسام العناية المركزة، 60 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما.

وفيما يخص المتعافين، ذكر أن 9 آلاف و444 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم نقل 121 مصابا إلى ألمانيا ولوكسمبورغ وغيرها من الدول الأوروبية، بسبب امتلاء المشافي في منطقة "غراند إيست".

يشار أن الأرقام الأخيرة تعد أعلى حصيلة يومية مسجلة من حيث الوفيات والإصابات في فرنسا.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 837 ألفا في 202 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 41 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.