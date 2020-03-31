  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف

الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

كورونا

الصحة العالمية: الأرقام في مصر لا تتضاعف لهذا السبب

كورونا

كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

متحدث "الوزراء" يوضح حقيقة خفض أسعار البنزين

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي": هذا ما يحدث في العالم بعد أزمة "كورونا"

الاستثمار في السلع

الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن السلع الغذائية‎

كورونا

دراسة أمريكية: كورونا قد ينتقل عبر الهواء

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

صورة

توقيف عالم صيني أثناء إدخاله فيروسات قاتلة إلى أمريكا

كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

اتهامات جديدة من الولايات المتحدة للصين بخصوص"كورونا"

#

الولايات المتحدة.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 282

#

بـ 70% إيطاليا تتفوق على الصين فى وفيات كورونا

#

أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"

تجاوزت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الصين، في حصيلة وفيات فيروس كورونا.
وسجلت الولايات المتحدة، 3 آلاف و450 وفاة بكورونا، لتحل بذلك في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا (12 ألفا و428)، وإسبانيا (8 آلاف و269)، بينما تأخرت الصين للمرتبة الرابعة (3 آلاف و305).
من جهته، أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الولاية إلى 1550.
وقال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن نيويورك "سجلت 332 حالة وفاة جديدة بكورونا منذ صباح الإثنين".
وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من 837 ألفا في 201 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 41 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358
» فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523
» "كورونا" يطال نصف العاملين في سفارة إسرائيل بمدريد
» كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين
» ترامب يحذر الأمريكيين من "أسبوعين عصيبين للغاية"
» كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب
» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن
» إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
» مصر تحضر لقاحًا بشريًا يعالج فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية