» ترامب: سنمر بأسبوعين عصيبيين.. ولكننا سننتصر

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المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبيين خلال الفترة المقبلة من حربها على فيروس كورونا.
أضاف ترامب خلال الإفادة اليومية التي يقدمها بأن الشعب الأمريكي عليه أن يستعد لتلك الأيام الصعبة التي سيمرون بها، مؤكدا على أنهم سينتصرون عليها وسيرون النور في نهاية النفق.
وتابع ترامب أنه المؤسسات الصحية في أمريكا عليها الاحتفاظ بـ10000 جهاز تنفس صناعي للتعامل مع الزيادة المتوقعة لحالات الإصابة خلال الأيام المقبلة.
 

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