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وزير النقل: تم تشغيل 41 قطارا لإستيعاب ركاب المترو

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المصريون ـ متابعات

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أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن مترو الأنفاق يشهد حالة من الإقبال الشديد عليه خلال الأيام الحالية بسبب قرار حظر التجوال تجنبا لانتشار فيروس "كورونا".
وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، إن المترو ينقل 3 ملايين راكب يوميا، وهو وسيلة مواصفات آمنة وسريعة وتكلفة تذكرته مناسبة، مردفا: "خلال زحام الحظر، ركبنا ناس بدون تذاكر، للقضاء على التكدسات".
وأوضح الوزير إلى أن شركة المترو قامت بتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى دقيقتين ونصف الدقيقة بقطارات المترو، مع تشغيل 41 قطارا خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين لاستيعاب ركاب المترو قبل ساعات الحظر.
 

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