وزير النقل: تم تشغيل 41 قطارا لإستيعاب ركاب المترو

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن مترو الأنفاق يشهد حالة من الإقبال الشديد عليه خلال الأيام الحالية بسبب قرار حظر التجوال تجنبا لانتشار فيروس "كورونا".



وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، إن المترو ينقل 3 ملايين راكب يوميا، وهو وسيلة مواصفات آمنة وسريعة وتكلفة تذكرته مناسبة، مردفا: "خلال زحام الحظر، ركبنا ناس بدون تذاكر، للقضاء على التكدسات".