الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن السلع الغذائية‎

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المصريون ـ متابعات

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأجهزة الرقابية والشرطية تقف بالمرصاد لمن يريد احتكار السلع واستغلال المواطنين في ظل الظروف الحالية.
وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون كبير من السلع  وذلك لتفادي أي نقص في السلع وكذلك لمنع التلاعب والاحتكار للسلع في مثل الأزمات التي نعيشها الآن.
وأكد سعد أن المخزون من السلع الاستراتيجية كبير ويصل لخمس أشهر وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، مضيفا ، لدينا ممن السلع ما يثير الاطمئنان أثناء الحظر وتم استثناء النشاط الاقتصادي من قرار الحظر .
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارتي السياحة والصحة حصلت على تخفيضات من الفنادق التي سيكون فيها عزل للمواطنين القادمين من الخارج .
وأشار إلى أن صرف المعاشات البالغة أقل من ألف جنيه خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت، مؤكدا أن الحظر لا  يشمل المحلات التي تبيع السلع الغذائية والخضروات حتى يومي الجمعة والسبت فهم يعملون على مدار 24 ساعة بشكل طبيعي.

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