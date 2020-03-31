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كورونا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مال وأعمال

الذهب
الذهب
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الطيب حسين

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أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 698 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام

عيار 21 يسجل 698 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5648 جنيها

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