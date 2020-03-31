» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

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العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة
توقيف عالم صيني أثناء إدخاله فيروسات قاتلة إلى أمريكا
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تسجيل 54 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
بشرى.. خفض أسعار المنتجات البترولية 10%
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إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
أول تعليق من الحكومة على فرض حظر تجوال كامل لمدة أسبوع
إصابة ممثلة شهيرة بكورونا
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