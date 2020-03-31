» مصر تحضر لقاحًا بشريًا يعالج فيروس كورونا

أعلن مدير مركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا بالمركز القومي للبحوث، الدكتور محمد أحمد، أن المركز يعمل الآن على تحضير لقاح بشري لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه يختبر مجموعة منتقاة على أساس علمي من الأدوية الموجودة بالسوق المصري ومدى فاعليتها كعلاج للفيروس.

جاء ذلك خلال إجراء وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا بالمركز القومي للبحوث، موضحًا أن المركز يضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في مجال الفيروسات.

وأكد مدير المركز، أنه يمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هذا المركز تم تأسيسه عام 2014 بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومنذ ذلك الوقت يعمل المركز على التعرف على فيروسات الأنفلونزا البشرية، حيث يتم إنتاج لقاحات لمواجهة هذه الفيروسات، يتم تغيرها حسب التغير الذي يحدث في الفيروسات.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي من مدير المركز، حول الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والذي أوضح أنه عند ظهور وباء فيروس كورونا تم إعداد المواد التشخيصية وعمل العينة القياسية، ونظرا لارتفاع تكلفة التحاليل، تم عمل مواد تشخيصية بتكلفة أقل كثيرا، وذات دقة وحساسية عالية.