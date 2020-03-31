» وزيرة الصحة تناشد العائدين من الخارج بهذ الأمر العاجل

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ناشدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، باتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وأعلنت وززارة الصحةن مساء اليوم عن تسجيل 54 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابيتها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى خمس وفيات منهم حالتين توفت قبل وصلوهما إلى مستشفى العزل.


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