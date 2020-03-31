» معلمة تمارس الرزيلة وتدخن الحشيش مع طالب

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على معلمة، بتهمة ممارسة الجنس مع طالب دون السن القانونية.

وتقول الشرطة، إن المعلمة "بريتني ليلز" (29 عامًا) وتعمل بمدرسة بمقاطعة كنت يولاية "ديلاوير" وسط الولايات المتحدة صورت نفسها وهي تمارس الجنس وتدخين الحشيش مع طالب مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا في سيارتها.

وفي التفاصيل، فإن المعلمة التقطت الطالب من مكان خارج المدرسة واصطحبته داخل سيارتها، حيث مارسا الجنس.

وبدأت الشرطة التحقيق مع الطالب عندما اكتشفت مقطع فيديو على هاتفه المحمول وهو يمارس فيه الجنس مع المعلمة. كما اكتشفت أيضًا صورة أرسلتها إليه المعلمة وهي داخل الحمام، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

والتقى المحققون أيضًا مدير المدرسة التي تعمل فيها المعلمة، وتعرفت عليها في الفيديو. وتم اتهام المعلمة بأنها التقت مع المراهق في أكثر من مناسبة في فبراير لممارسة الجنس وتدخين الحشيش.

وتم القبض عليها في وقت لاحق وفصلت من المدرسة الثانوية في 2 مارس. وتواجه الآن مجموعة من التهم، من بينها الاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسي على قاصر. ولم يتم تحديد موعد للمحكمة حتى الآن.