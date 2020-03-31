الصحة: كل مليون مصري بينهم شخص مصاب بكورونا

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إنه بالمقارنة بالوضع الوبائي في مصر، فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات.

وأضافت خلال استعرضها آخر تطورات فيروس كورونا في مصر، أن نسبة الوفيات بلغت 0.4 حالة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أن الصحة تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.