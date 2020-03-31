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فنانة شهيرة تشعل الجدل بصورة بـ"البكيني" من الحجر الصحي

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حديد
حديد
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محمد فضل

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فنانة

جدل

الحجر الصحي

البكينى

أشعلت فنانة شهيرة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جريئة من الحجر الصحي المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الفنانة وعارضة الأزياء العالمية "?بيلا حديد"، صورة لها بـ"البكيني" وهي مستلقية في الشمس، حيث تعيش? في ترف نظراً لثروة والدها وثروتها هي أيضاً ولا تحرم نفسها حتى في ظل أزمة انتشار ?فيروس كورونا? من الاستمتاع بملذات الحياة ومنها تعريض جسدها للشمس لاكتساب السمرة والفيتامين المفيد كما وصفته.

وظهرت  بيلا حديد، في الصورة التي نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالبكيني الأبيض بشكل مثير ومن دون ماكياج وعلقت عليها :"محظوظة لاستطاعتي الحصول على الفيتامين د " مرفقة بإيموجي للشمس.

ونالت الصورة بأقل من 24 ساعة على طرحها ما يزيد عن مليون ونصف المليون علامة إعجاب فضلاً عن العديد من التعليقات الجدلية.

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Lucky ?? to get some Vitamin D????

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