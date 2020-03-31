بشرى.. خفض أسعار المنتجات البترولية 10%

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك جهد غير مسبوق، ونجاح الدولة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا تاريخي.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن ما قامت به الدولة والمواطن على مدار 6 سنوات من العمل وما وفرناه وانجزناه نجني ثماره الآن من خلال لحظة انهارت فيها حكومات، ومازالت الدولة المصرية صامدة بشهادة المؤسسات الدولية.
وتابع، أن ما حققته الحكومة من نجاحات دليل على حيوية هذا المجتمع وأننا قادرين على الخروج من الأزمة.
ولفت، إلى أنه لديه معلومات تفيد بأن لجنة تسعير المنتجات البترولية التي تنعقد كل 90 يوم سيصدر عنها قرارات بتخفيض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 10% لمدة 3 أشهر.

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