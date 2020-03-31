بيان من الحكومة بشأن إغلاق البنوك وتمديد ساعات الحظر

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الحكومة

إغلاق البنوك

تمديد ساعات الحظر

تداول مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بإغلاق البنوك في مصر لمدة أسبوعين وتمديد حظر التجوال في البلاد.

ومن جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من شائعات عن اتخاذ قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجول أو إغلاق البنوك في مصر.

وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الثلاثاء، إن البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير، وأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.


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