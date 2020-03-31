» دراسة: هؤلاء معرضون لخطر الإصابة بكورونا أعلى من غيرهم

كشفت دراسة حديثة، أن كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

إذ وجدت الدراسة أن معدل الوفيات الكلي بفيروس (Covid-19 ) في الصين بلغ 1.38 في المائة، وارتفع إلى 7.8 لمن هم في سن الثمانين.

وفي بريطانيا، يُطلب من أي شخص يزيد عمره عن 70 عامًا أن يعزل نفسه لمدة 12 أسبوعًا، لتقليل خطر الإصابة.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" للأمراض المعدية، زيادة خطر الإصابة بالفيروس لمن هم في سن الأربعين.

إذ كشفت أن 3.43 في المائة من الأشخاص في الثلاثينيات من العمر يحتاجون للعلاج في المستشفى، ارتفعت إلى 4.25 في المائة في الأربعينيات، و8.16 في المائة في الخمسينات.

وقفزت النسبة إلى 11.8 في المائة في الستينيات، و16.6 في المائة في السبعينات،

و18.4 في المائة لأكثر من 80 عامًا.

وقالت مؤلفة الدراسة، والأستاذة في كلية لندن الإمبراطورية، "أزرا غني": "يظهر تحليلنا بوضوح شديد أنه في سن الخمسين وما فوق، من المرجح أن يكون دخول المستشفى أكثر من الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ومن المرجح أن تكون نسبة حالات الوفاة أكبر".

استندت الدراسة إلى تحليل 70117 حالة مؤكدة مختبريًا ومُشخصة سريريًا في الصين، إلى جانب 689 حالة إيجابية بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة "ووهان"، معقل المرض.

وتقدر أحدث دراسة وفاة 0.66 في المائة من حالات الإصابة، وهو أعلى من أنفلونزا الخنازير، التي بلغ معدل الوفيات فيها 0.02 في المائة.

وباستخدام بيانات عن 24 حالة وفاة في البر الرئيسي للصين، و165 حالة من خارج البلاد، أشارت الدراسة إلى أن الأمر استغرق 17.8 يومًا في المتوسط??من بداية الأعراض حتى الوفاة، و24 يومًا للذين تعافوا من المرض بعد نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت الدراسة عن أن معدل وفيات منخفض للغاية لدى من تقل أعمارهم عن 20 عامًا، على الرغم من أنهم أنهم ليسوا أقل عرضة للإصابة من كبار السن.