  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
غلاء أسعار الوقود

بشرى.. خفض أسعار المنتجات البترولية 10%

أمير الكويت

شاهد ماذا يفعلن فتيات من الأسرة الحاكمة بالكويت في الشارع

الإفتاء

إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات

مدبولى

أول تعليق من الحكومة على فرض حظر تجوال كامل لمدة أسبوع

الممثلة البريطانية دونا إير

إصابة ممثلة شهيرة بكورونا

بريطانيا

كارثة أخرى تهدد بريطانيا بعد اجتياح فيروس كورونا

بوتين وطبيبه

إصابة طبيب "بوتين" بـ"كورونا"

"كورونا" في الصين

احتفالات صادمة في الصين بوصول إصابات "كورونا" بأمريكا إلى 100 ألف

محمد رمضان والطيار المفصول

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان والطيار المفصول

السيسي

"السيسي" يطمئن المصريين

ضبط صالون حلاقه حول نشاطه لمقهى سري (صور)

قضايا وحوادث

ضبط مقهى سري
ضبط مقهى سري
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رئيس التليفزيون تكشف حقيقة تسريح العاملين في ماسبيرو

#

رئيس لبنان يدعو المتظاهرين للحوار

#

غوتيريش يدعو لأقصى درجات ضبط النفس شمالي سوريا

صالون حلاقه

مقهى سري

نادي الرجال السري

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة من ضبط صالون حلاقة بحى شمال الجيزة بمنطقة إمبابة، حول نشاطه لمقهى مستغلا تطبيق المقاهى قرار الغلق لمكافحة انتشار كورونا، وتحقيق مكاسب مادية من خلال فتح المحل كمقهى واستقبل فيه زبائنه بشكل خفى.

ووضع مدير المحل بعض أدوات الحلاقة أمام المحل "الفوط" للدلالة بأن المكان يعمل صالون، ويتردد على المكان الزبائن على أنهم يصففون شعرهم.

لكن الحقيقية كانت في أنهم يدخنون الشيشة بالداخل، كما استغل مالك الصالون "مطعم مجاور له لتوسعه المحل واستيعاب أكبر عدد من الزبائن.

وافتح أمرهم عند ورود شكوى لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد بالسابق ذكره، حيث وجه المحافظ رئيس حى شمال الجيزة للتأكد من صحتها، وعقب شن حملة على المكان تم التأكد من صحة الشكوى، ووجه المحافظ بتشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكه.

وتمت إحالة مالك المحل للنيابة العامة وتوقيع غرامة مالية 30 ألف جنيه وفقا لما نصه القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة: هؤلاء معرضون لخطر الإصابة بكورونا أعلى من غيرهم
» طالبة عادت من إسبانيا بكورونا متهمة بـ «الإرهاب»!
» ضبط صالون حلاقه حول نشاطه لمقهى سري (صور)
» مفاجأة بعد إعلان إيناس عزالدين إصابتها بـ"كورونا"
» خمس طرق لتقوية جهاز المناعة لديك ومنع الإصابة بكورونا
» قتلها من أجل الجنس.. زوج يهشم رأس زوجته
» هنا شيحة تدعو متابعيها للتبرع لبنك الطعام بسبب كورونا
» بعد تخفيض راتبه.. عمر جابر يقترب من الزمالك
» روسيا تفرض عقوبات صارمة على مروجى الشائعات عن "كورونا"
» شاهد.. الشرطة الهندية تعقم المواطنين بطريقة غير آدمية
» بسبب "كورونا".. إفراج مبكر عن 30 ألف سجين في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية