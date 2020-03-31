ارتفاع كبير في أعداد ضحايا ومصابي كورونا بالجزائر

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الصحة الجزائرية، إنها سجلت 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 716 حالة.

فيما بلغ إجمالي وفيات كورونا في الجزائر إلى 44 حالة وفاة.

إلى ذلك، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ800 ألف إصابة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بحسب الأرفام الرسمية 804.248 شخصا. فيما وصل إجمالي عدد وفيات كورونا في عالم إلى 39.468 شخصا.

وتعافي من فيروس كورونا 172.436 شخصا حتى الآن.