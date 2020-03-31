  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الممثلة البريطانية دونا إير

إصابة ممثلة شهيرة بكورونا

بريطانيا

كارثة أخرى تهدد بريطانيا بعد اجتياح فيروس كورونا

بوتين وطبيبه

إصابة طبيب "بوتين" بـ"كورونا"

"كورونا" في الصين

احتفالات صادمة في الصين بوصول إصابات "كورونا" بأمريكا إلى 100 ألف

محمد رمضان والطيار المفصول

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان والطيار المفصول

السيسي

"السيسي" يطمئن المصريين

مارك زوكربرغ

مدير "فيس بوك" يتبرع بـ100 مليون دولار للصحفيين

كورونا

وفاة رئيس إفريقي سابق بسبب "كورونا"

السعودية

تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا فى السعودية

يوتين

بيان عاجل من الكرملين حول فحص "بوتين" بسبب "كورونا"

مفاجأة بعد إعلان إيناس عزالدين إصابتها بـ"كورونا"

آخر الأخبار

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد ادعائها إصابتها بـ"كورونا".. هجوم شرس على فنانة شهيرة

#

شقيق ياسمين أشرف يحسم الجدل حول وفاتها بـ"كورونا"

#

الإعلان عن إصابة 3 فنانين مصريين بـفيروس كورونا .. وهذه أسماؤهم

#

فنانة شهيرة تعلن نقلها لحميات إمبابة بعد إصابتها بـ"كورونا"

اصابة

مفاجأة

كورونا

إيناس عز الدين

خرجت الفنانة إيناس عزالدين، من مستشفى إمبابة  بعد ثبوت سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص بها.

وكانت الفنانة أثارت الجدل بعد نشر فيديو لـ"بورص" داخل غرفة حجزها بالمستشفى، ونشرته عبر صفحتها، معبرة عن غضبها من الإهمال في المستشفى.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد صرح في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر بأن صحة إيناس عز الدين جيدة ومستقرة، فأعراض فيروس كورونا لم تظهر عليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة بعد إعلان إيناس عزالدين إصابتها بـ"كورونا"
» خمس طرق لتقوية جهاز المناعة لديك ومنع الإصابة بكورونا
» قتلها من أجل الجنس.. زوج يهشم رأس زوجته
» هنا شيحة تدعو متابعيها للتبرع لبنك الطعام بسبب كورونا
» بعد تخفيض راتبه.. عمر جابر يقترب من الزمالك
» روسيا تفرض عقوبات صارمة على مروجى الشائعات عن "كورونا"
» شاهد.. الشرطة الهندية تعقم المواطنين بطريقة غير آدمية
» بسبب "كورونا".. إفراج مبكر عن 30 ألف سجين في هذه الدولة
» "كلنا السبب".. شريهان تثير الجدل بحديثها عن كورونا
» بعد ادعائها إصابتها بـ"كورونا".. هجوم شرس على فنانة شهيرة
» عبدالواحد السيد لـ"الحضري": "لو مش عارف تعبر.. اصمت"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية