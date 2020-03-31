» مفاجأة بعد إعلان إيناس عزالدين إصابتها بـ"كورونا"

31 مارس 2020 - 05:37 م

خرجت الفنانة إيناس عزالدين، من مستشفى إمبابة بعد ثبوت سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص بها.

وكانت الفنانة أثارت الجدل بعد نشر فيديو لـ"بورص" داخل غرفة حجزها بالمستشفى، ونشرته عبر صفحتها، معبرة عن غضبها من الإهمال في المستشفى.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد صرح في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر بأن صحة إيناس عز الدين جيدة ومستقرة، فأعراض فيروس كورونا لم تظهر عليها.