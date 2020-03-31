تصريح صادم.. فنانة شهيرة: قررت الإنجاب دون رجل

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محمد فضل- متابعات

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رجل

فنانة

انجاب

ريهانا

كشفت الفنانة العالمية ?ريهانا?، عن نيتها إنجاب أطفال ما بين ثلاثة إلى أربعة دون وجود حبيب في حياتها.

وقالت ريهان- التي انفصلت مؤخرًا عن رجل أعمال سعودي ثري- في مقابلة جديدة مع مجلة "فوغ" انها تطمح ان تصبح أماً لثلاثة او اربعة اولاد مع او من دون حبيب :"سيكون لدي ثلاثة أو أربعة أطفال"، مشيرة إلى أن وجودها في أي علاقة لن يعوقها عن خططها بشأن الأمومة.

وعن الطريقة التي ستتبعها في تربية أولادها قالت ان الحب هو العنصر الأساسي في تربية الأطفال والأمومة :"أشعر أن المجتمع يجبرك على الشعور بالخطأ وينتقص من الأم إذا كان ليس هناك أب في حياة الأطفال اما العلاقة فتكون صحية بين الوالد والطفل حين ترتكز على الحب.


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