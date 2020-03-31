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أقصر زيجات الفنانين.. فنانة طلقت بعد 3 ساعات من دخلتها

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نهلة سلامة
نهلة سلامة
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محمد فضل- متابعات

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زواج

طلاق

فنانة

نهلة سلامة

تحتل حياة الفنانين والفنانات جزءًا كبيرًا من اهتمامات الجمهور، خاصة زيجاتهم وحالات الانفصال، حيث يمتلئ الوسط الفني بالمفاجآت والفضائح وحالات حب انتهى بعضها ب?الزواج?، أما بالنسبة لحالات ?الطلاق? بين المشاهير فقد حدث العديد منها خلال فترة قصيرة جداً، لتصبح أقصر زيجات للمشاهير العرب، 3 ساعات فقط.

وعلى رأس القائمة الإعلامية الكويتية ?حلمية بولند?، والتي انفصلت عن زوجها المحامي ?عبد الرزاق العنزي?، بعد زواج دام شهرين فقط.

كذلك طلاق الفنانة الأردنية ?مي سليم? من الممثل المصري ?وليد فواز?، قبل مرور شهر واحد على زواجهما.

ثالث أقصر الزيجات في الوسط الفني، كان زواج الفنان المصري ?محمد منير? من ?داليا يوسف?، لم يستمر إلا 50 يوماً.

أقصر زيجة من زيجات المشاهير، كانت للممثلة ?نهلة سلامة? والتي تطلّقت من رجل الأعمال ?مصطفى النجار?، بعد 3 ساعات من الزواج، لأسباب لم تعرف حتى الان.



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