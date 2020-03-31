  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
"كورونا" في الصين

احتفالات صادمة في الصين بوصول إصابات "كورونا" بأمريكا إلى 100 ألف

محمد رمضان والطيار المفصول

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان والطيار المفصول

السيسي

"السيسي" يطمئن المصريين

مارك زوكربرغ

مدير "فيس بوك" يتبرع بـ100 مليون دولار للصحفيين

كورونا

وفاة رئيس إفريقي سابق بسبب "كورونا"

السعودية

تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا فى السعودية

يوتين

بيان عاجل من الكرملين حول فحص "بوتين" بسبب "كورونا"

صورة

مصاب بكورونا يقفز من نافذة العزل بإسرائيل

السعودية

السفير الصيني في السعودية يثير ضجة

ظهور مفاجيء لنانسي مع نجل محامية القتيل.. والابن: مفيش سرا أخفيه

ظهور مفاجئ لنانسي مع نجل محامية القتيل.. والابن: مفيش سر أخفيه

فيديو..

احتفالات صادمة في الصين بوصول إصابات "كورونا" بأمريكا إلى 100 ألف

عرب وعالم

"كورونا" في الصين
"كورونا" في الصين
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وثائق مسربة تكشف تجاوز إصابات كورونا في إيران 100 ألف حالة

#

كورونا.. الإصابات في الولايات المتحدة تتجاوز 100 ألف

#

نيويورك.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 15 ألف

#

100 ألف في الحجر الصحي.. كورونا يجتاح إسرائيل

في مقطع فيديو صادم، ظهر صينيون بينما يحتفلون ببلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 100 ألف حالة.

وأظهر الفيديو، الذي تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من القرويين في الصين وهم يحتفلون مستخدمين الألعاب النارية.

ويظهر الفيديو، أحد الأشخاص وهو يقف أمام لافتة حمراء، يقرأ العبارة المكتوبة عليها التي تقول: "تهنئة الولايات المتحدة على الوصول إلى أكثر من 100000 حالة إصابة بالفيروس التاجي". وتابع: "أحب الصين! قاوم الولايات المتحدة!".

وفي مقطع آخر، يطلق القروي الألعاب النارية في الهواء كجزء من الاحتفالات.

وقال "تشين بنج"، الذي نشر الفيديو على موقع "تويتر"، إن هناك في الصين من يعتقدون بغرابة أن الولايات المتحدة جلبت الفيروس إلى البلاد.

وكتب: "يمكنك أن تقول أن الحكومة لم تتوقف عن غسل أدمغة الناس لثانية واحدة. إذا قررت الشركات الأمريكية الانسحاب من الصين، فسيشكل خسارة لعمال المصانع الصينيين الذين سيفقدون وظائفهم".

واتفق المعلقون مع ناشر الفيديو في الرأي، وعلق أحدهم قائلاً: "الغباء يقتل الناس حقًا". بينما قال آخر: "يمكنك أن تقول كيف أن هذه المجموعة من الناس تحتفل بلا رحمة بينما يموت الناس"ـ وأضاف ثالث: "لا يمكن الشفاء منهم بعد الآن".

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ164 ألفا و359، وتعد مدينة نيويورك أكثر الأماكن تضررًا في الولايات المتحدة ، حيث سجلت 914 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز "هوبكنز".

وتلتها إيطاليا بـ101 ألف و739، ثم إسبانيا بـ94 ألفا و417 حالة. وسجلت الصين التي ظهر فيها الفيروس أول مرة خلال ديسمبر الأول الماضي، 81 ألف و518 إصابة بالفيروس.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قتلها من أجل الجنس.. زوج يهشم رأس زوجته
» هنا شيحة تدعو متابعيها للتبرع لبنك الطعام بسبب كورونا
» بعد تخفيض راتبه.. عمر جابر يقترب من الزمالك
» روسيا تفرض عقوبات صارمة على مروجى الشائعات عن "كورونا"
» شاهد.. الشرطة الهندية تعقم المواطنين بطريقة غير آدمية
» بسبب "كورونا".. إفراج مبكر عن 30 ألف سجين في هذه الدولة
» "كلنا السبب".. شريهان تثير الجدل بحديثها عن كورونا
» بعد ادعائها إصابتها بـ"كورونا".. هجوم شرس على فنانة شهيرة
» عبدالواحد السيد لـ"الحضري": "لو مش عارف تعبر.. اصمت"
» وفاة رئيس الكونغو الأسبق جاك يواكيم إثر إصابته بفيروس كورونا
» "البنات اتهبلوا".. زوجة فنان شهيرة تثير ضجة على إنستجرام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية