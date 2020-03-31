احتفالات صادمة في الصين بوصول إصابات "كورونا" بأمريكا إلى 100 ألف

في مقطع فيديو صادم، ظهر صينيون بينما يحتفلون ببلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 100 ألف حالة.

وأظهر الفيديو، الذي تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من القرويين في الصين وهم يحتفلون مستخدمين الألعاب النارية.

ويظهر الفيديو، أحد الأشخاص وهو يقف أمام لافتة حمراء، يقرأ العبارة المكتوبة عليها التي تقول: "تهنئة الولايات المتحدة على الوصول إلى أكثر من 100000 حالة إصابة بالفيروس التاجي". وتابع: "أحب الصين! قاوم الولايات المتحدة!".

وفي مقطع آخر، يطلق القروي الألعاب النارية في الهواء كجزء من الاحتفالات.

وقال "تشين بنج"، الذي نشر الفيديو على موقع "تويتر"، إن هناك في الصين من يعتقدون بغرابة أن الولايات المتحدة جلبت الفيروس إلى البلاد.

وكتب: "يمكنك أن تقول أن الحكومة لم تتوقف عن غسل أدمغة الناس لثانية واحدة. إذا قررت الشركات الأمريكية الانسحاب من الصين، فسيشكل خسارة لعمال المصانع الصينيين الذين سيفقدون وظائفهم".

واتفق المعلقون مع ناشر الفيديو في الرأي، وعلق أحدهم قائلاً: "الغباء يقتل الناس حقًا". بينما قال آخر: "يمكنك أن تقول كيف أن هذه المجموعة من الناس تحتفل بلا رحمة بينما يموت الناس"ـ وأضاف ثالث: "لا يمكن الشفاء منهم بعد الآن".

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ164 ألفا و359، وتعد مدينة نيويورك أكثر الأماكن تضررًا في الولايات المتحدة ، حيث سجلت 914 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز "هوبكنز".

وتلتها إيطاليا بـ101 ألف و739، ثم إسبانيا بـ94 ألفا و417 حالة. وسجلت الصين التي ظهر فيها الفيروس أول مرة خلال ديسمبر الأول الماضي، 81 ألف و518 إصابة بالفيروس.

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