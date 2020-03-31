مدير "فيس بوك" يتبرع بـ100 مليون دولار للصحفيين

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مارك

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، عن التزامه بدفع مبلغ 100 مليون دولار لدعم وكالات الأنباء المحلية أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وخصص مارك 25 مليون دولار، ضمن خطة لتمويل منح الطوارئ، من خلال مشروع «فيس بوك للصحافة»، كما خصص 75 مليون دولار، تخدم فى الإعلانات على وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة وغيرها من المناطق فى العالم لدعم الصحفيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وعلق زوكربيرج، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كجزء من جهودنا لدعم النظام الإخباري والتأكد من حصول الجميع على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، فإننا نستثمر 100 مليون دولار أخرى لدعم الصحفيين، مع التركيز بشكل خاص على الوكالات المحلية».

وأضاف مارك أيضًا أن الصحفيين يعملون الاَن فى ظل ظروف صعبة للغاية لإبقاء مجتمعاتهم على إطلاع دائم بما يجري، والعديد من المؤسسات الصحفية والإخبارية تعاني بسبب التأثير الاقتصادي للفاشية.

وتابع قائلًا: «نأمل أن تساعد الإجراءات التى نتخذها فى دعم الصحفيين، وذلك بعد تخصيص مبلغ 300 مليون دولار، لبرنامج الطوارئ الجديد جزءاً منه، للتمكن من دعم الأخبار والأخبار المحلية على وجه الخصوص، على مدار السنوات القليلة القادمة، ونأمل أن يدعم هذا الإجراء الصحفيين خلال هذه الفترة ليتمكنوا من مواصلة عملهم الحاسم فى إبقاء الجميع على إطلاع».


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