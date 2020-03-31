فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بظهور صادم بعد إعلان توبتها

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غدير سلطان
غدير سلطان
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محمد فضل- متابعات

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فنانة كويتية

فاجأت الفنانة والفاشنيستا الكويتية الشهيرة غدير سلطان، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو صادم على حسابها عبر موقع "إنستجرام"، بعد أسابيع قليلة من إعلان توبتها.

وأظهرت غدير وجهها في بعض الصور رغم تأكيدها بأنها لن تُظهر وجهها مرة أخرى، لأنها ترى أن وجهها قد يكون دافعا للتأثير على الكثير من متابعيها وهي لا تريد أن يكون ذلك التأثير سلبيا، لذلك قررت عدم إظهار وجهها.

وقالت في رسالتها: "أنا أبي أتوب، وما أبي أطلع وجهي نهائياً، خلاص إنتي شنو فيش، أنا ما أبي أطلع وجهي، ممكن نسولف أفيدكم بس بدون وجهي، ما أريد أسوي الشي الغلط، وهذا أحلى قرار اتخذته بحياتي".

وكانت غدير سلطان، فاجأت متابعيها قبل أيام، بإعلانها اعتزامها "التوبة"، والتوقف عن الظهور بوجهها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو القرار الذي أرجعته إلى انتشار الموت بين الناس في هذه الأيام.

وقالت غدير سلطان، في مقطع لها نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "شفت إن إحنا حاليا بزمن الصحوة، لازم كل واحد يصحى ويشوف شقاعد بسوى بحياته، شوف شقاعد الدنيا تصير فيها، الناس قاعدة تموت دون اثر، اللي يموتون مانعرف عددهم".

وأضافت: "من هاللحظة أنا أبي أتوب وما أبي أطلع وجهي نهائيا بعد، كنت وايد مستانسة وابي ادزلكم نيو اللوك اللي سويته.. بس من داخل ماكنت سعيدة، رغم الكومنتات اللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاتك، بس من داخل ماحس إني سعيدة إنكم تقلولي سعيدة وشذي”.

وتابعت "غدير" قائلة: "حسيت إن خلاص هذي لحظة الصحوة حقي، إن خلاص إنت شنو فيج، فيني ما أبي أطلع وجهي، خلاص أشاركم نسولف أفيدكم بأشياء بحياتكم، بس ما أسوي أشياء غلط وتأثر على أي بيت فيكم، يمكن صورتي تأثر على أي بيت فيكم، (..) فهذا أحلى قرار اتخذتا بحياتي".

وقالت إنها بكت من الفرحة عند اتخاذها هذا القرار.

يشار إلى أن "غدير" كانت ترتدي الحجاب قبل أن تخلعه منذ نحو عامين، بدعوى أنها تظهر الحجاب للناس بصورة خاطئة غير مطابقة للشريعة.

وقالت في مقطع فيديو: "قلت إني يا ألبس الحجاب عدل يا إما خلاص"، مشيرة إلى أن الحجاب كان يقيدها في اللبس ولا تستطيع ارتداء أي شيء معه".


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