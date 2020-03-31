"السيسي" يطمئن المصريين

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برسالة طمأنة للمصريين بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر حساب "السيسي" على "فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "علي ضوء متابعتي علي مدار الساعة لكافة الجهود و الإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ?يروس "الكورونا"...أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد و يدعو للاطمئنان و هذا وإن دل فهو يدل علي جدية و تكاتف كافة أجهزة الدولة و المواطنين ... ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية و حزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتي نعبر هذه الازمة و نحفظ وطننا و شعبنا العظيم".


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