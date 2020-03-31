السفير الصيني في السعودية يثير ضجة

31 مارس 2020 - 03:52 م

أثار السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، ضجة على مواقع التواصل، بعد وصفه لقصة طبيب حول مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف السفير الصيني طبيبا وطنيا كافح الوباء في ووهان 70 يوما بأنه من الأبطال.

ونشر رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في الرياض، صورتين للطبيب تشيو هاي بو، قبل وبعد الصراع مع الفيروس التاجي.

ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن هذا الطبيب نحف، وعلا الشيب رأسه بعد 70 يوما من الكفاح ضد الفيروس التاجي الجديد في مدينة ووهان، حيث ظهر لأول مرة، نهاية ديسمبر الماضي.

وعبر السفير الصيني عن احترامه لجميع "أبطال الصحة"، مشيرا إلى أن هؤلاء "يبقون في العمل من أجلنا ونبقى في المنازل من أجلهم".