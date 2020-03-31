السفير الصيني في السعودية يثير ضجة

الطيب حسين
أثار السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، ضجة على مواقع التواصل، بعد وصفه لقصة طبيب حول مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ووصف السفير الصيني طبيبا وطنيا كافح الوباء في ووهان 70 يوما بأنه من الأبطال.
ونشر رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في الرياض، صورتين للطبيب تشيو هاي بو، قبل وبعد الصراع مع الفيروس التاجي.
ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن هذا الطبيب نحف، وعلا الشيب رأسه بعد 70 يوما من الكفاح ضد الفيروس التاجي الجديد في مدينة ووهان، حيث ظهر لأول مرة، نهاية ديسمبر الماضي.
وعبر السفير الصيني عن احترامه لجميع "أبطال الصحة"، مشيرا إلى أن هؤلاء "يبقون في العمل من أجلنا ونبقى في المنازل من أجلهم".
ها هو الدكتور تشيو هاي بو وقد كافح #فيروس_كورونا_الجديد في #ووهان ل70 يوما، وخسر وزنه كثيرا وأصبح شعره رماديا.— Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) March 30, 2020
نعبر احتراما لكل #أبطال_الصحة.
يبقون في العمل من أجلنا ونبقى في المنازل من أجلهم. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/ClEBBmMxzh
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