"الشمر" نبات سحري لتقوية المناعة و علاج هذه الأمراض

31 مارس 2020 - 02:53 م

يعتبر نبات الشمر من النباتات العشبية المعروفة والتي تنتمي للفصيلة الخيمية، ومعروفة في البلاد العربية بالعديد من الأسماء مثل" الشومر ، السنوت ، الحلوة ".

وأكد خبراء التغذية أنه يعتبر من الأطعمة المغذية للجسم والغنية بفيتامين سي والذي يعمل علي تحفيز الجهاز المناعي لأنه يؤمن الحماية المضادة للأكسدة في الجسم ، كما أنه غني بالألياف والفوليك والبوتاسيوم المفيدين لتعزيز صحة القلب.

كما يحمي الشمر من الإصابة بفقر الدم والأنيميا وهزال الجسم لاحتوائه علي الحديد و أحماض الهستيدين التي تحفز إنتاج هيموجلوبين الدم.

ومن فوائده أيضا أنه يساعد في عملية الهضم ويعمل علي إزالة رائحة الفم الكريهة كما أنه يحتوي علي مواد محفزة تساعد المعدة علي إفراز مواد هاضمة مما يقلل من الالتهابات في المعدة وتساعد علي امتصاص المواد الغذائية بصورة أفضل.

ويتم استخدام الشمر من خلال تقشير بصلته بإزالة كل الطبقات البنية المتواجدة به ثم يتم قطع البصلة المتواجدة به إلي نصفين ثم طحنها جيدا، وفي الهند يتم مضغه بعد تناول الطعام.